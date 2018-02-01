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НОВОСТИ | Общество



01.02.2018 18:55 Тулякам обещают кардинально улучшить качество воды
"Вести-Тула"



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В Большой Туле кардинально улучшат качество воды и повсеместно приведут в порядок очистные сооружения. В городе появилась специальная программа, которая призвана привести в надлежащее состояние водоснабжение и водоотведение. Сделают это за счет крупного договора концессии, который предусматривает инвестиции в коммунальную инфраструктуру на сумму в 8 миллиардов рублей.

Первые объекты, построенные в рамках этой программы уже работают. Это очистные сооружения в поселке Барсуки и водонапорная станция в Басово-Прудном. По словам исполняющего обязанности главного инженера «Тулагорводоканала» Тимофея Федотова, «…до строительства и пуска в эксплуатацию этой станции вода была низкого качества, особенно это касалось содержания железа. Теперь жители получают воду с Окско-Непрейкского водозабора, которая соответствует всем нормативам».

Коснутся эти работы в основном территорий бывшего Ленинского района, где ситуация с водоснабжением и канализацией запущена. Также в рамках программы удастся избавиться, например, и от давно надоевшего тулякам неприятного запаха в Зареченском районе.

По словам заместителя главы администрации Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Романа Мурзина, «…Иншинский, Шатск, Ленинский – там стоки, которые приходили на очистные сооружения, были чище, нежели стоки, которые выходили из них. Очистка не осуществлялась вообще. В настоящий момент в вышеназванных населенных пунктах очистные сооружения приведены в порядок».
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