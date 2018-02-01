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НОВОСТИ | Общество



01.02.2018 18:39 В регионе определили самые опасные участки автодорог
Алексей Еремин



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Пересечение проспекта Ленина и улицы Пушкинской – этот перекрёсток уже не первый год в чёрном списке Госавтоинспекции. Всего же таких опасных улиц и перекрёстков только в областной столице десятки - пересечение улиц Ложевой и Кирова, Будённого и Льва Толстого. Ещё печальнее дела обстоят с региональными дорогами.

Самые опасные из них - автодороги Калуга-Тула-Михайлов-Рязань и Тула-Новомосковск. Количество автомобилей здесь значительно превышает допустимые нормы. Нагрузка и интенсивность максимальные. В список самых аварийных в этом году попали также дороги Лопатково-Ефремов и Клейменово-Ясногорск-Мордвес.

«Причин много. – Говорит государственный инспектор дежурного надзора ГИБДД УМВД России по Тульской области Сергей Рыбаков. – Это и отсутствие освещения в необходимых местах, и отсутствие или плохая различимость дорожных знаков, плохая разметка».

Большое количество ДТП происходит на трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон», даже несмотря на то, что это относительно самые безопасные для водителей участки. Здесь уровень обустройства максимальный, но статистика говорит об обратном. А вот пешеходам в областной столице нужно быть осторожными - на улицах Октябрьской, Болдина, Металлургов, проспекте Ленина. ведь каждый третий погибший в ДТП – это пешеход.

Впрочем, самое главное на таких аварийных участках работать на опережение, а точнее на недопущение того чтобы те или иные участки попадали в этот список. «Нужно отходить от метода «зашивания дырок», когда недочеты ликвидируются только после того, как на том или ином участке дороги произошло ДТП. Мы должны переходить к превентивным мерам», – говорит заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игорь Сиунов.

В 2017 году в регионе произошло более 2 тыс. ДТП, в которых 304 человека погибли, 3 тыс. – получили ранения. Основной причиной аварийности остается человеческий фактор. Из-за него-то и происходят большинство ДТП на дорогах нашего Тульской области.


















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