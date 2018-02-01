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01.02.2018 17:20 Иван Антонович Леонов отмечает 95-летний юбилей "Вести-Тула"





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15 июля 1943 года при выполнении воздушной разведки и фотосъёмки расположения войск противника, под Орлом, самолёт Леонова был сбит. Летчик выжил, но потерял левую руку. Уже затем Иван Антонович с протезом пилотировал самолет в 33-й эскадрилье связи 1-й Воздушной армии, совершил более 60 боевых вылетов.



И сегодня Иван Антонович Леонов является примером самоотверженной стойкости, на которого стоит равняться, с которого берет пример подрастающее поколение. Коллектив нашей телерадиокомпании от всей души поздравляет легендарного юбиляра.







Сегодня свой 95-летний юбилей отмечает Герой России, ветеран Великой Отечественной войны Иван Антонович Леонов.15 июля 1943 года при выполнении воздушной разведки и фотосъёмки расположения войск противника, под Орлом, самолёт Леонова был сбит. Летчик выжил, но потерял левую руку. Уже затем Иван Антонович с протезом пилотировал самолет в 33-й эскадрилье связи 1-й Воздушной армии, совершил более 60 боевых вылетов.И сегодня Иван Антонович Леонов является примером самоотверженной стойкости, на которого стоит равняться, с которого берет пример подрастающее поколение. Коллектив нашей телерадиокомпании от всей души поздравляет легендарного юбиляра.

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