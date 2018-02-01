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|01.02.2018 16:24 Жители Ширинского начали отмывать ванны от многолетнего осадка
|Виталий Моторин
Воду, которая текла из кранов в новомосковском поселке Ширинский, вообще мало для чего можно было использовать. На нее, вечно пахнущую каким-то болотом, жаловались здесь 1750 человек, то есть все местные жители. Им еще предстоит оттереть раковины и ванны от многолетнего желтого осадка, но главное, как говорит местная жительница Татьяна Плехова, «мы теперь можем стирать белое белье и спокойно мыть лицо».
«Вода прозрачная абсолютно, запаха нет, на вкус обыкновенная вода», - глава Ширинской администрации поднимает бокал воды за саму воду. Сделать ее такой как сейчас местные власти пытались не один год.
Три огромных зеленых и старых фильтра раньше и отвечали за качество водоснабжения в поселке Ширинский. Несколько лет назад в местной администрации предприняли попытку их заменить, но это ситуацию исправило ровно на пару месяцев. Тогда же стало понятно, что основной источник водоснабжения в поселке - местная скважина - себя уже исчерпала.
И, наконец, эти отжившие свое громадины жителям не нужны. Старая станция, где они установлены, отвечает теперь лишь за уровень и напор воды. Сама вода идет теперь по новым трубам, из новой скважины, где установлено современное оборудование.
Ширинский - первый населенный пункт, куда пришла «Большая вода» - проект, который призван кардинально и к лучшему изменить водоснабжение всего Новомосковска. Следующими «Большую воду» ждут жители Заводского района города.
Как рассказал глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев, «если бы этот проект мы не реализовали, через пять-шесть лет город остался бы без воды. Мы вернулись бы к графику, к подаче воды только по ночам, качество ухудшалось бы. Был бы просто коллапс. Сейчас нет сдерживающих факторов и по развитию жилищного строительства, и по поставке воды на промышленные предприятия. Снимаются вопросы перспективного развития».
Официальный старт проекта, который во втором по величине городе области ждали, пожалуй, все, намечен на март этого года.
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