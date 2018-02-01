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01.02.2018 16:24 Жители Ширинского начали отмывать ванны от многолетнего осадка Виталий Моторин





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«Вода прозрачная абсолютно, запаха нет, на вкус обыкновенная вода», - глава Ширинской администрации поднимает бокал воды за саму воду. Сделать ее такой как сейчас местные власти пытались не один год.



Три огромных зеленых и старых фильтра раньше и отвечали за качество водоснабжения в поселке Ширинский. Несколько лет назад в местной администрации предприняли попытку их заменить, но это ситуацию исправило ровно на пару месяцев. Тогда же стало понятно, что основной источник водоснабжения в поселке - местная скважина - себя уже исчерпала.



И, наконец, эти отжившие свое громадины жителям не нужны. Старая станция, где они установлены, отвечает теперь лишь за уровень и напор воды. Сама вода идет теперь по новым трубам, из новой скважины, где установлено современное оборудование.



Ширинский - первый населенный пункт, куда пришла «Большая вода» - проект, который призван кардинально и к лучшему изменить водоснабжение всего Новомосковска. Следующими «Большую воду» ждут жители Заводского района города.



Как рассказал глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев, «если бы этот проект мы не реализовали, через пять-шесть лет город остался бы без воды. Мы вернулись бы к графику, к подаче воды только по ночам, качество ухудшалось бы. Был бы просто коллапс. Сейчас нет сдерживающих факторов и по развитию жилищного строительства, и по поставке воды на промышленные предприятия. Снимаются вопросы перспективного развития».



Официальный старт проекта, который во втором по величине городе области ждали, пожалуй, все, намечен на март этого года.



Воду, которая текла из кранов в новомосковском поселке Ширинский, вообще мало для чего можно было использовать. На нее, вечно пахнущую каким-то болотом, жаловались здесь 1750 человек, то есть все местные жители. Им еще предстоит оттереть раковины и ванны от многолетнего желтого осадка, но главное, как говорит местная жительница Татьяна Плехова, «мы теперь можем стирать белое белье и спокойно мыть лицо».«Вода прозрачная абсолютно, запаха нет, на вкус обыкновенная вода», - глава Ширинской администрации поднимает бокал воды за саму воду. Сделать ее такой как сейчас местные власти пытались не один год.Три огромных зеленых и старых фильтра раньше и отвечали за качество водоснабжения в поселке Ширинский. Несколько лет назад в местной администрации предприняли попытку их заменить, но это ситуацию исправило ровно на пару месяцев. Тогда же стало понятно, что основной источник водоснабжения в поселке - местная скважина - себя уже исчерпала.И, наконец, эти отжившие свое громадины жителям не нужны. Старая станция, где они установлены, отвечает теперь лишь за уровень и напор воды. Сама вода идет теперь по новым трубам, из новой скважины, где установлено современное оборудование.Ширинский - первый населенный пункт, куда пришла «Большая вода» - проект, который призван кардинально и к лучшему изменить водоснабжение всего Новомосковска. Следующими «Большую воду» ждут жители Заводского района города.Как рассказал глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев, «если бы этот проект мы не реализовали, через пять-шесть лет город остался бы без воды. Мы вернулись бы к графику, к подаче воды только по ночам, качество ухудшалось бы. Был бы просто коллапс. Сейчас нет сдерживающих факторов и по развитию жилищного строительства, и по поставке воды на промышленные предприятия. Снимаются вопросы перспективного развития».Официальный старт проекта, который во втором по величине городе области ждали, пожалуй, все, намечен на март этого года.









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