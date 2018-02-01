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01.02.2018 16:04 Александр Ломовцев рассказал о работе Роспотребнадзора в 2017 году "Вести-Тула"





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В целом, сложилась благополучная эпидемиологическая ситуация. Однако, обстановка по туберкулёзу в регионе остаётся напряжённой, происходит неконтролируемый рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Также отмечалась стабильно напряжённая ситуация по клещевым инфекциям.



В отчётном году продолжилось изменение правового поля деятельности надзорных органов, направленное на дальнейшее снижение административного давления на бизнес. Рискоориентированный подход при плановых проверках позволил сконцентрировать надзор на объектах, формирующих наибольший потенциальный риск для жизни и здоровья населения. Это привело к сокращению объёмов планового надзора.



При этом внеплановый надзор несколько усиливается. Как рассказал руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев, «…более чем в половине случаев основаниями его являются проверки с целью выполнения особых задач. Правительство страны расширяет перечень вопросов, для решения которых используются полномочия Роспотребнадзора. В отчетном году управлением проводилась работа уже по 17 поручениям правительства и президента. В их числе: надзор за реализацией спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции, мяса свинины и птицы, вин и бренди, спортивного питания, продукции легкой промышленности, проверки в период проведения массовых мероприятий спортивно-туристической направленности, новогодних елок и другие. Всего по данным поводам проведено более 1200 проверок».





Подведены итоги деятельности регионального управления Роспотребнадзора в 2017 году. В этот период была усилена работа по выявлению в интернете фактов реализации алкогольной продукции.В целом, сложилась благополучная эпидемиологическая ситуация. Однако, обстановка по туберкулёзу в регионе остаётся напряжённой, происходит неконтролируемый рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Также отмечалась стабильно напряжённая ситуация по клещевым инфекциям.В отчётном году продолжилось изменение правового поля деятельности надзорных органов, направленное на дальнейшее снижение административного давления на бизнес. Рискоориентированный подход при плановых проверках позволил сконцентрировать надзор на объектах, формирующих наибольший потенциальный риск для жизни и здоровья населения. Это привело к сокращению объёмов планового надзора.При этом внеплановый надзор несколько усиливается. Как рассказал руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев, «…более чем в половине случаев основаниями его являются проверки с целью выполнения особых задач. Правительство страны расширяет перечень вопросов, для решения которых используются полномочия Роспотребнадзора. В отчетном году управлением проводилась работа уже по 17 поручениям правительства и президента. В их числе: надзор за реализацией спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции, мяса свинины и птицы, вин и бренди, спортивного питания, продукции легкой промышленности, проверки в период проведения массовых мероприятий спортивно-туристической направленности, новогодних елок и другие. Всего по данным поводам проведено более 1200 проверок».









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