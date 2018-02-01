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НОВОСТИ | Общество



01.02.2018 15:45 Тульская прокуратура подвела итоги 2017 года
"Вести-Тула"



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Сегодня в Туле состоялось заседание коллегии областной прокуратуры, на котором подвели итоги 2017 года. Прокурор Тульской области Александр Козлов отметил основные направления работы надзорного органа. На подведении итогов присутствовал заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский.

Среди важных направлений работы прокуратуры были названы: погашение долгов по заработной плате, соблюдение прав граждан, мониторинг цен на продукты и надзор в жилищно-коммунальной сфере: за деятельностью управляющих компаний и неправомерном повышении тарифов на оплату услуг ЖКХ.

Больше половины криминальных нарушений в регионе раскрываются. А вот преступность в общественных местах и рецидивы выросли. Также стало больше преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних.

«По итогам прошлого года у нас один из самых низких коэффициентов преступных посягательств в ЦФО. Стало меньше тяжких и особо тяжких преступлений. Снизилась подростковая преступность. Важно, чтобы эти успехи стали положительной тенденцией», - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Как рассказал прокурор Тульской области Александр Козлов, «…в 2017 году осуществлено значительное число надзорных и коррекционных мероприятий, положительно отразившихся на состоянии законности».
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