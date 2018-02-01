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|01.02.2018 15:31 Тульская филармония приглашает на концерт памяти И. А. Михайловского
|Вести-Тула
«Жизнь невозможно повернуть назад» - сегодня в колонном зале Дворянского собрания Тульской областной филармонии состоится концерт памяти народного артиста России Иосифа Михайловского. Более сорока лет он руководил Тульским государственным хором, прославив этот коллектив на всю страну.
В 1957 Михайловского назначают директором, художественным руководителем Тульской филармонии, благодаря чему она стала одной из самых известных в СССР, все знаменитости той эпохи побывали в Туле на гастролях. В 2000 году Тульской областной филармонии присвоено имя Иосифа Александровича.
На сегодняшнем концерте, который начнётся в 18.30, прозвучат произведения Рахманинова, Пахмутовой, Паулса и многие-многие другие. А специальный гость вечера – пианистка из Японии, лауреат международных конкурсов Хидака Шино.
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