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01.02.2018 15:31 Тульская филармония приглашает на концерт памяти И. А. Михайловского Вести-Тула





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В 1957 Михайловского назначают директором, художественным руководителем Тульской филармонии, благодаря чему она стала одной из самых известных в СССР, все знаменитости той эпохи побывали в Туле на гастролях. В 2000 году Тульской областной филармонии присвоено имя Иосифа Александровича.



На сегодняшнем концерте, который начнётся в 18.30, прозвучат произведения Рахманинова, Пахмутовой, Паулса и многие-многие другие. А специальный гость вечера – пианистка из Японии, лауреат международных конкурсов Хидака Шино.



«Жизнь невозможно повернуть назад» - сегодня в колонном зале Дворянского собрания Тульской областной филармонии состоится концерт памяти народного артиста России Иосифа Михайловского. Более сорока лет он руководил Тульским государственным хором, прославив этот коллектив на всю страну.В 1957 Михайловского назначают директором, художественным руководителем Тульской филармонии, благодаря чему она стала одной из самых известных в СССР, все знаменитости той эпохи побывали в Туле на гастролях. В 2000 году Тульской областной филармонии присвоено имя Иосифа Александровича.На сегодняшнем концерте, который начнётся в 18.30, прозвучат произведения Рахманинова, Пахмутовой, Паулса и многие-многие другие. А специальный гость вечера – пианистка из Японии, лауреат международных конкурсов Хидака Шино.

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