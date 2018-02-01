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01.02.2018 15:24 КМЗ оштрафовали на 20 тысяч рублей "Вести-Тула"





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Природоохранная прокуратура провела проверку. Выяснилось, что на заводе погрузка сырья проводилась без соблюдения необходимых технических условий. Руководству КМЗ вынесено предписание и штраф в размере 20 тысяч рублей. Как рассказала природоохранный прокурор Тульской области Марина Ратникова, «…такой размер штрафа предусмотрен кодексом об административных правонарушениях».



Косогорский металлургический завод оштрафован. В декабре на предприятии произошел выброс загрязняющих веществ. В результате ближайшая к КМЗ территория оказалась окутана рыжим облаком.Природоохранная прокуратура провела проверку. Выяснилось, что на заводе погрузка сырья проводилась без соблюдения необходимых технических условий. Руководству КМЗ вынесено предписание и штраф в размере 20 тысяч рублей. Как рассказала природоохранный прокурор Тульской области Марина Ратникова, «…такой размер штрафа предусмотрен кодексом об административных правонарушениях».









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