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01.02.2018 15:02 Путь на российский юг поезда смогут проходить на 10 часов быстрее Вести-Тула





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Электрификация, в том числе участков в районе тульской Узловой и липецкого Ельца протяженностью 199 километров, позволит специализировать направление Москва-Ростов-Краснодар и далее до Азово-Черноморского побережья под ускоренное пассажирское движение. Об этом заявил заместитель главы компании.



Стоимость проекта оценивается в 18,5 миллиардов рублей.



РЖД намеревается сократить на 10 часов время в пути пассажирских поездов на юг России.Электрификация, в том числе участков в районе тульской Узловой и липецкого Ельца протяженностью 199 километров, позволит специализировать направление Москва-Ростов-Краснодар и далее до Азово-Черноморского побережья под ускоренное пассажирское движение. Об этом заявил заместитель главы компании.Стоимость проекта оценивается в 18,5 миллиардов рублей.

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