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01.02.2018 14:52 В Тульской области под колеса иномарки попали трое несовершеннолетних "Вести-Тула"





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На 5-ом километре автодороги «Кольцово-Мардовка» «Chevrolet Aveo» и «Iran Khodro Samand». Здесь пострадала и была доставлена в больницу женщина-пассажир второй иномарки.







На 45-ом километре автодороги «Тула-Новомосковск» водитель автомобиля Renault совершил наезд на трех несовершеннолетних пешеходов: девочек 12 и 8 лет и одиннадцатилетнего мальчика. Дети переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшие с телесными повреждениями были госпитализированы в медицинское учреждение.На 5-ом километре автодороги «Кольцово-Мардовка» «Chevrolet Aveo» и «Iran Khodro Samand». Здесь пострадала и была доставлена в больницу женщина-пассажир второй иномарки.

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