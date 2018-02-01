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01.02.2018 12:34 В Узловой почти 9000 человек остались без воды Вести-Тула





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На месте работали аварийно-восстановительные бригады. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области. По последним данным, водоснабжение удалось оперативно восстановить.







Сегодня в 10 утра в «Центр управления в кризисных ситуациях» поступила информация о частичном нарушении водоснабжения в городе Узловой. Без воды остались более 150 домов, а это почти 9 тысяч человек. Теплоснабжение не было нарушено.На месте работали аварийно-восстановительные бригады. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области. По последним данным, водоснабжение удалось оперативно восстановить.

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