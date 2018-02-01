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01.02.2018 12:02 В Тульской области стартовал проект «Киноуроки в школах России» "Вести-Тула"





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По мнению авторов идеи, художественная форма поможет детям воспринять нравственные и культурные уроки. «Искусство сегодня должно служить делу воспитания людей. – Говорит руководитель проекта «Киноуроки в школах России» Виктор Меркулов. – В данном случае каждый фильм раскрывает определенное качество характера человека, через его сердце, через его впечатления».



О дружбе и справедливости, честности и ответственности, эти фильмы способны оказать мощное воздействие на сознание подрастающего поколения. В проекте примут участие все общеобразовательные учреждения тульского региона. Охватить максимальное количество школьников для создания эффекта сопричастности к общему делу позволит акция по сбору макулатуры. Эта идея соответствует и объявлению 2018-го - годом волонтеров и добровольчества.



«Сегодня мы пригласили из всех муниципальный образований из всех школ руководителей, руководителей органов местного самоуправления. Конечно, когда мы говорим о добровольном участии, после старта проекта и презентации, каждая школа будет прнимать участие самостоятельно», - говорит директор департамента образования министерства образования Тульской области Алевтина Шевелева.



С участием тульских школьников снимут короткометражный художественный фильм воспитательного назначения. Лента будет показана школьникам по всей стране. Данный фильм создадут в рамках всероссийского проекта «Киноуроки в школах России», презентация которого прошла в Туле. В нем примут участие все регионы страны, создав каждый по одному фильму.По мнению авторов идеи, художественная форма поможет детям воспринять нравственные и культурные уроки. «Искусство сегодня должно служить делу воспитания людей. – Говорит руководитель проекта «Киноуроки в школах России» Виктор Меркулов. – В данном случае каждый фильм раскрывает определенное качество характера человека, через его сердце, через его впечатления».О дружбе и справедливости, честности и ответственности, эти фильмы способны оказать мощное воздействие на сознание подрастающего поколения. В проекте примут участие все общеобразовательные учреждения тульского региона. Охватить максимальное количество школьников для создания эффекта сопричастности к общему делу позволит акция по сбору макулатуры. Эта идея соответствует и объявлению 2018-го - годом волонтеров и добровольчества.«Сегодня мы пригласили из всех муниципальный образований из всех школ руководителей, руководителей органов местного самоуправления. Конечно, когда мы говорим о добровольном участии, после старта проекта и презентации, каждая школа будет прнимать участие самостоятельно», - говорит директор департамента образования министерства образования Тульской области Алевтина Шевелева.











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