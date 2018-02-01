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01.02.2018 11:58 Застройщики всё больше отбивают охоту у туляков участвовать в долевом строительстве Алина Фурсенко





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К концу 2017 года злополучная 9-этажка все-таки была сдана, часть людей, те, кто покупал квартиры напрямую в ЖК «Александровский парк», ключи получили. Александр Березин на свою двушку взял ипотеку, купил, правда, не напрямую у застройщика. «Объединенная управляющая компания», как говорилось в объявлении, имеет полные права на часть квартир в доме. После заключения договора уступки прав требования и оплаты зарегистрировал квартиру в Росреестре и пришел за ключами.



«После того, как мы узнали, что 27 декабря дом был сдан в эксплуатацию, мы обратились к застройщику с просьбой сказать, когда мы будем подписывать акт приема-передачи квартир. Нам сказали, вы никаких прав на эти квартиры не имеете, обращайтесь в суд», - рассказал Александр Березин.



Кипа документов на эту девятиэтажку как раз с нее величиной, невесело шутят юристы. Всего за время строительства застройщиков было три. Каждый в свое время продавал квартиры, а точнее, права требования. И финансовый пасьянс не сошелся.



Как сообщил заместитель генерального директора ООО «Инвестиционно-строительная компания» Олег Пронин, «часть документов к нам не попала, в том числе бухгалтерских. Был список договоров долевого участия, но часть документов об оплате там отсутствует».



Дыра образовалась где-то посередине, объясняют эксперты. Дольщики заплатили «Объединенной управляющей компании», и эти документы имеются, а она приобретала квадратные метры у первого застройщика «Анкера» через другого посредника - ООО«Туластрой», она сейчас тоже в процедуре банкротства. Эти документов и недостает. Заключить дополнительное соглашение, которое восстановило бы дольщиков в правах, стороны отказались – не сошлись в коммерческих интересах.



По словам юриста ООО «Объединенная УК» Елены Максимкиной, «были предложения со стороны нового застройщика повысить стоимость квадратного метра. Новый застройщик продает по 40-45 тысяч за квадратный метр, «Объединенная управляющая компания» - по 36-37 тысяч».



«Мы рассчитывали, что средства от их продажи пойдут на достройку. Те деньги, которых сейчас не хватает, а это порядка 100 миллионов, мы должны сами изыскивать сейчас», - сообщил заместитель генерального директора ООО «Инвестиционно-строительная компания» Олег Пронин.



Новому застройщику, соглашаются стороны, объект достался не в подарочной упаковке, и риски тут были серьезные. Однако когда, по словам дольщиков, некоторым намекнули о заключении дополнительного соглашения с доплатой, люди возмутились. И диалог прервался.



Начальник Инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Сергей Гончаров подтверждает: «При заключении дополнительных соглашений возможно установление определенных доплат, и данное дополнительное соглашение находится в правовом поле. Мы этот вопрос взяли на контроль. Максимально возможное досудебное урегулирование, мировое соглашение. Если стороны не придут к определенным договоренностям, конечно, это обращение в суд».



Инспекция взяла на себя миротворческую миссию и пообещала обеспечить хотя бы диалог. Ну а пока в собственные окна дольщики смотрят только с улицы. И продолжают снимать жилье и одновременно с тем оплачивать ипотеку.



Посмотреть на квартиру можно только с улицы. Документы на руках, свидетельство Росреестра – тоже, а вот ключей нет до сих пор. Строительство этого дома на улице Октябрьской в Туле буксовало несколько лет. После банкротства первого застройщика, компании «Анкер», и отказа еще одной компании долгострой взялась реанимировать «Инвестиционно-строительная компания», которая сама была дольщиком в доме.К концу 2017 года злополучная 9-этажка все-таки была сдана, часть людей, те, кто покупал квартиры напрямую в ЖК «Александровский парк», ключи получили. Александр Березин на свою двушку взял ипотеку, купил, правда, не напрямую у застройщика. «Объединенная управляющая компания», как говорилось в объявлении, имеет полные права на часть квартир в доме. После заключения договора уступки прав требования и оплаты зарегистрировал квартиру в Росреестре и пришел за ключами.«После того, как мы узнали, что 27 декабря дом был сдан в эксплуатацию, мы обратились к застройщику с просьбой сказать, когда мы будем подписывать акт приема-передачи квартир. Нам сказали, вы никаких прав на эти квартиры не имеете, обращайтесь в суд», - рассказал Александр Березин.Кипа документов на эту девятиэтажку как раз с нее величиной, невесело шутят юристы. Всего за время строительства застройщиков было три. Каждый в свое время продавал квартиры, а точнее, права требования. И финансовый пасьянс не сошелся.Как сообщил заместитель генерального директора ООО «Инвестиционно-строительная компания» Олег Пронин, «часть документов к нам не попала, в том числе бухгалтерских. Был список договоров долевого участия, но часть документов об оплате там отсутствует».Дыра образовалась где-то посередине, объясняют эксперты. Дольщики заплатили «Объединенной управляющей компании», и эти документы имеются, а она приобретала квадратные метры у первого застройщика «Анкера» через другого посредника - ООО«Туластрой», она сейчас тоже в процедуре банкротства. Эти документов и недостает. Заключить дополнительное соглашение, которое восстановило бы дольщиков в правах, стороны отказались – не сошлись в коммерческих интересах.По словам юриста ООО «Объединенная УК» Елены Максимкиной, «были предложения со стороны нового застройщика повысить стоимость квадратного метра. Новый застройщик продает по 40-45 тысяч за квадратный метр, «Объединенная управляющая компания» - по 36-37 тысяч».«Мы рассчитывали, что средства от их продажи пойдут на достройку. Те деньги, которых сейчас не хватает, а это порядка 100 миллионов, мы должны сами изыскивать сейчас», - сообщил заместитель генерального директора ООО «Инвестиционно-строительная компания» Олег Пронин.Новому застройщику, соглашаются стороны, объект достался не в подарочной упаковке, и риски тут были серьезные. Однако когда, по словам дольщиков, некоторым намекнули о заключении дополнительного соглашения с доплатой, люди возмутились. И диалог прервался.Начальник Инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Сергей Гончаров подтверждает: «При заключении дополнительных соглашений возможно установление определенных доплат, и данное дополнительное соглашение находится в правовом поле. Мы этот вопрос взяли на контроль. Максимально возможное досудебное урегулирование, мировое соглашение. Если стороны не придут к определенным договоренностям, конечно, это обращение в суд».Инспекция взяла на себя миротворческую миссию и пообещала обеспечить хотя бы диалог. Ну а пока в собственные окна дольщики смотрят только с улицы. И продолжают снимать жилье и одновременно с тем оплачивать ипотеку.







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