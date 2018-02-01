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01.02.2018 11:32 Общественники рассказали Дюмину, как им удалось наладить диалог с властью Вести-Тула





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Разветвленная сеть общественников, которая сегодня охватывает каждый район и каждую сферу, образовалась восемь месяцев назад, и уже есть первые результаты. Кто-то выявил проблемы в работе больниц, кто-то разработал свои проекты пол продвижению тульских брендов, кто-то собрал инициативную группу для участия в проекте «Народный бюджет». Не просто жаловаться или негодовать - советы жителей должны взаимодействовать с властью. Как это делать – разбирались на встрече.



Как рассказала председатель Общественного совета города Донского Ирина Воронова, «у нас в этом году появилась новая форма взаимодействия с властью - выезжаем в проблемные места вместе со СМИ и представителями администрации нашего муниципального образования. Глава администрации Руслан Владимирович Бутов поддержал нас – мы сформировали сами маршрут и поехали по интересующим местам. И вот эта форма взаимодействия не только помогла нам указать власти на проблемные места, а именно услышать власть».



Губернатор Алексей Дюмин заметил, что «по отдельным позициям некоторые главы муниципальных образований пытаются перекинуть те вещи, которые они должны решать сами на своей земле, на профильные министерства и ведомства. В Щёкинском районе я был шокирован, когда мне показали «достопримечательность» - луже в населённом пункте 30 лет. Есть ситуации, которые требуют вашего постоянного контроля. Вы должны быть как птица дятел в хорошем понимании слова - надо стучать в голову главе муниципального образования, а если вас не слышат, то через Общественную палату доводить до уровня правительства».



У закрытого Арсеньевского мясокомбината есть перспективы, а о строительстве трассы, соединяющей М2 и М4, говорить пока рано. От крупных промышленных центров до небольших сел – это охват географический, и от ЖКХ и медицины до культуры и туризма - тематический. Таковы итоги встречи главы региона и представителей общественных советов Тульской области.Разветвленная сеть общественников, которая сегодня охватывает каждый район и каждую сферу, образовалась восемь месяцев назад, и уже есть первые результаты. Кто-то выявил проблемы в работе больниц, кто-то разработал свои проекты пол продвижению тульских брендов, кто-то собрал инициативную группу для участия в проекте «Народный бюджет». Не просто жаловаться или негодовать - советы жителей должны взаимодействовать с властью. Как это делать – разбирались на встрече.Как рассказала председатель Общественного совета города Донского Ирина Воронова, «у нас в этом году появилась новая форма взаимодействия с властью - выезжаем в проблемные места вместе со СМИ и представителями администрации нашего муниципального образования. Глава администрации Руслан Владимирович Бутов поддержал нас – мы сформировали сами маршрут и поехали по интересующим местам. И вот эта форма взаимодействия не только помогла нам указать власти на проблемные места, а именно услышать власть».Губернатор Алексей Дюмин заметил, что «по отдельным позициям некоторые главы муниципальных образований пытаются перекинуть те вещи, которые они должны решать сами на своей земле, на профильные министерства и ведомства. В Щёкинском районе я был шокирован, когда мне показали «достопримечательность» - луже в населённом пункте 30 лет. Есть ситуации, которые требуют вашего постоянного контроля. Вы должны быть как птица дятел в хорошем понимании слова - надо стучать в голову главе муниципального образования, а если вас не слышат, то через Общественную палату доводить до уровня правительства».







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