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НОВОСТИ | Общество



01.02.2018 10:22 Резчик Александр Борзов сохраняет традиции тульской оружейной школы
Елена Панова



| фото |
Стружку мастер снимает сантиметр за сантиметром. В руках Александра Борзова кусок дерева превращается в картину с сюжетной линией. Или в декоративную композицию для украшения интерьера. Еще немного и фигурка охотника приобретет свои черты. И станет образом, который мастер придумал несколько лет назад и назвал по-простому – Кузьмичем. «Этот персонаж я часто использую в своих работах. У меня, например, есть Кузьмич-грибник», - говорит мастер.

Больше сорока лет назад, сразу после армии Александр Борзов пришел учеником на тульский оружейный завод. В цех инкрустации. Без художественного образования и, по сути, не имея представления, что это за ремесло. Но освоил технику декоративного украшения оружия и еще резьбу по дереву. В то время на заводе была сильная школа, с крепкими оружейными традициями. «Главным своим учителем, хотя никогда у него не учился, считаю Ивана Васильевича Щербино, с которым я сразу познакомился, придя на завод», - рассказывает Александр Борзов.

В мастерской Александр Петрович трудится вместе с дочерью. Она работает в технике скримшоу. Дело это долгое и кропотливое. На поверхность иглой наносят множество точек. Потом заполняют краской. За день мастер продвигается в работе всего на сантиметр – полтора. «Папа предложил помогать ему в работе. – Рассказывает Ольга Борзова. – Постепенно втянулась».

Над этими шахматами резчик работал вместе с дочерью. Больше полугода. Персонажей придумал сам. Пешки – в образе медведей. И все разные. Мастер любит изображать это животное в своих работах. Детали прорисовывает настолько тщательно, что дерево становится похоже на холст.

















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