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НОВОСТИ | Общество



01.02.2018 10:08 Уровень безработицы в Тульской области снизился до 0,5%
"Вести-Тула"



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В областном центре прошла пресс-конференция министра труда и социальной защиты Тульской области Андрея Филиппова. Он рассказал, что по итогам года в регионе на 12% сократилось число родившихся детей. Однако увеличилась продолжительность жизни, а также сохраняется положительный миграционный прирост.

Тула также стала лидером среди регионов Центрального федерального округа по приему соотечественников, которых в ушедшем году в оружейную столицу переехало более 10 тысяч. Как рассказал Андрей Филиппов, «…благодаря реализации комплекса мер по социальной поддержке семей, стабильно сокращается число абортов. Растет число третьих и последующих детей. Их доля в общей численности рождений превышает 18%».

В начале года был введен ряд новых мер социальной защиты. Так, семьи с доходом, не превышающим прожиточный минимум, будут получать ежемесячную выплату в размере 9256 рублей на первенца, родившегося после 1 января 2018 года. А малоимущие граждане смогут воспользоваться компенсацией расходов по приобретению газового оборудования, которое им пришлось заменить. Сейчас различные виды пособий в регионе получает более 54 тысяч семей.
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