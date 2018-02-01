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01.02.2018 09:40 Два отделения Киреевской больницы открылись после затянувшегося ремонта Кира Черьевская





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Пострадавших, нуждающихся в госпитализации, везут в отделения травматологии или реанимации. В год сюда попадает около 600 человек, в их числе и местные жители с бытовыми травмами. И пока шёл ремонт, врачам приходилось работать в другом здании. В понедельник отделения вернулись в родные стены. Обновленные и оборудованные всем необходимым.



По словам министра здравоохранения региона Андрея Третьякова, «мы ставили для себя очень серьезные задачи по уменьшению смертей от ДТП. Такие травматологические отделения второго уровня были крайне необходимы. Отделение начало функционировать, в нём присутствует необходимое медицинское оборудование».



Затянулся ремонт аж на три с половиной года из-за недобросовестного подрядчика. Как рассказал главный врач больницы Анатолий Константинов, «в 2017 году все судебные процессы были закончены, и мы приступили к ремонту отделения. Общая цена ремонта с 2014 года обошлась в 16,5 миллионов рублей. По программе модернизации мы получили компьютерный томограф, рентгеновский аппарат».



В отделении на 25 койкомест помимо косметического ремонта заменили, окна, двери, мебель, полы, отремонтировали канализацию. Во время осмотра помещений министр здравоохранения пообщался с персоналом и пациентами.



Кадровый голод не обошёл стороной и это учреждение. Так, в травматологии не хватает двух врачей и четырёх медсестёр. Работа над решением этой проблемы, как нас заверили, ведётся, в том числе и при содействии министерства здравоохранения. И, возможно, поможет в этом программа по увеличению в регионе заработной платы медикам, о чём напомнил Андрей Третьяков.



В сводках ГАИ ни дня без ДТП с погибшими и пострадавшими. И на аварии, произошедшие на киреевских дорогах, трассе Тула-Новомосковск и участке федеральной трассы М4, приезжает скорая именно из Киреевской районной больницы.Пострадавших, нуждающихся в госпитализации, везут в отделения травматологии или реанимации. В год сюда попадает около 600 человек, в их числе и местные жители с бытовыми травмами. И пока шёл ремонт, врачам приходилось работать в другом здании. В понедельник отделения вернулись в родные стены. Обновленные и оборудованные всем необходимым.По словам министра здравоохранения региона Андрея Третьякова, «мы ставили для себя очень серьезные задачи по уменьшению смертей от ДТП. Такие травматологические отделения второго уровня были крайне необходимы. Отделение начало функционировать, в нём присутствует необходимое медицинское оборудование».Затянулся ремонт аж на три с половиной года из-за недобросовестного подрядчика. Как рассказал главный врач больницы Анатолий Константинов, «в 2017 году все судебные процессы были закончены, и мы приступили к ремонту отделения. Общая цена ремонта с 2014 года обошлась в 16,5 миллионов рублей. По программе модернизации мы получили компьютерный томограф, рентгеновский аппарат».В отделении на 25 койкомест помимо косметического ремонта заменили, окна, двери, мебель, полы, отремонтировали канализацию. Во время осмотра помещений министр здравоохранения пообщался с персоналом и пациентами.Кадровый голод не обошёл стороной и это учреждение. Так, в травматологии не хватает двух врачей и четырёх медсестёр. Работа над решением этой проблемы, как нас заверили, ведётся, в том числе и при содействии министерства здравоохранения. И, возможно, поможет в этом программа по увеличению в регионе заработной платы медикам, о чём напомнил Андрей Третьяков.







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