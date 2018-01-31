НОВОСТИ | Общество







31.01.2018 17:32 Артём Дзюба официально стал игроком тульского «Арсенала» Александр Конов





| фото |



Форвард питерской команды будет играть в «Арсенале» на правах аренды до конца сезона под номером 24. Также игроком «Арсенала» сегодня стал центральный защитник «Зенита» Иван Новосельцев. Он получил майку с номером 52.



Уже завтра тульские футболисты улетают на второй сбор в Турцию, где проведут три контрольных матча.





Нападающий «Зенита» Артём Дзюба сегодня официально стал игроком «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба тульского футбольного клуба.Форвард питерской команды будет играть в «Арсенале» на правах аренды до конца сезона под номером 24. Также игроком «Арсенала» сегодня стал центральный защитник «Зенита» Иван Новосельцев. Он получил майку с номером 52.Уже завтра тульские футболисты улетают на второй сбор в Турцию, где проведут три контрольных матча.

Читать @gtrktula

















