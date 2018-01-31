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31.01.2018 15:48 В Тульском экзотариуме к живым лягушкам присоединились игрушечные Вести-Тула





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Симпатичную коллекцию 12 лет собирала жительница Венёва, имеющая намерения создать в своем городе музей земноводных. До 18 февраля познакомиться с невероятным разнообразием мира амфибий могут туляки и туристы.





В Тульском экзотариуме открылись «гастроли» уездных красавиц. Около трехсот фигурок лягушек, от маленьких, в несколько сантиметров, до вполне внушительных размеров, прибыли в областную столицу и уютно расположились среди живых собратьев.Симпатичную коллекцию 12 лет собирала жительница Венёва, имеющая намерения создать в своем городе музей земноводных. До 18 февраля познакомиться с невероятным разнообразием мира амфибий могут туляки и туристы.

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