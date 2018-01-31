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31.01.2018 15:47 Депутаты гордумы наградили журналистов ГТРК «Тула» "Вести-Тула"





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Как отметил Юрий Цкипури, «…всех сотрудников СМИ всегда отличало и отличает мастерство, талант, высочайший профессионализм, честность в подаче материала, неуемная энергия, преданность делу, патриотизм. Мы желаем всем журналистам больше информационных поводов для позитивных новостей, отражающих динамическое развитие Тулы и региона в целом».





Сегодня депутаты Тульской городской Думы собрались на первое в наступившем году очередное заседание. Оно началось с того, что глава города Тулы Юрий Цкипури поздравил представителей средств массовой информации с прошедшим Днём печати, а также наградил почетными грамотами и благодарностями ряд наших коллег. В том числе операторов, художника компьютерной графики и корреспондентов тульского филиала ВГТРК ГТРК «Тула».Как отметил Юрий Цкипури, «…всех сотрудников СМИ всегда отличало и отличает мастерство, талант, высочайший профессионализм, честность в подаче материала, неуемная энергия, преданность делу, патриотизм. Мы желаем всем журналистам больше информационных поводов для позитивных новостей, отражающих динамическое развитие Тулы и региона в целом».









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