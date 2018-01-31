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31.01.2018 15:32 В тульском УФСИН подвели итоги 2017-го года "Вести-Тула"





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«Все мы понимаем, что у сотрудников УФСИН очень сложная работа. – Отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. – Поэтому хочется выразить вам слова благодарности за то дело, которое вы делаете».



Сегодня в региональном УФСИН состоялась заседание коллегии, на которой были подведены итоги 2017-го года. Как было отмечено, массовых беспорядков и побегов из мест заключения на территории региона не было. Что же касается планов на будущее, то здесь основной акцент планируется сделать на воспитательные мероприятия, как в самих колониях, так и уже после освобождения.«Все мы понимаем, что у сотрудников УФСИН очень сложная работа. – Отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. – Поэтому хочется выразить вам слова благодарности за то дело, которое вы делаете».











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