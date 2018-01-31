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НОВОСТИ | Общество



31.01.2018 15:12 Тульские школьники стали вторыми на международном фестивале интеллектуалов
Надежда Долгих

Тульские школьники стали вторыми на международном фестивале интеллектуалов

| фото |
«Кувандык» - труднопроизносимое, но звучное слово. Под стать сложным замысловатым заданиям и мудреным вопросам, на которые приходится отвечать тульским умникам и умницам. Фестиваль «Павловская ласточка» - это турнир по интеллектуальным играм, где участникам приходится проявлять максимальную эрудицию.

«Мы поехали на этот турнир в первый раз и собрали вторые места. Вот эта медаль нам досталась за общий зачет. Всего было шесть медиаигр, результаты которых сводились», - рассказал капитан команды по интеллектуальным играм «Кувандык» Ярослав Свечников.

Стать призерами им удалось, соревнуясь с представителями 40 команд из Эстонии, Армении, Беларуси, Москвы, Брянской, Пермской и других областей. Уступили тульские интеллектуалы только северодвинским участникам. Для ребят организаторы фестиваля ежегодно приглашают легендарных звезд телевизионной игры «Что? Где? Когда?», и их вопросы обычно бывают каверзнее остальных.

«Мне показались самыми сложными вопросы от Леонида Климовича из элитарного клуба. Они были с тяжелыми формулировками, но достаточно интересными», - рассказала член команды Ксения Спиридонова.

«Кувандык» существует уже пять лет, за это время состав команды сменился не единожды. Сложно представить, что две тренировки в неделю могут сделать школьников не просто интеллектуалами, а призерами международного фестиваля. Занятия с тульскими ребятами регулярно проводят два тренера, один из них – Алексей Медведев – приезжает на занятия по субботам из Москвы. Также команду тренирует Александр Жабров, руководитель клуба интеллектуальных игр ТулГУ. По словам Александра Жаброва, «много разнообразных заданий для ума. Одни развивают память, другие - реакцию, третьи – коммуникацию в команде».

Важнее всего – научить ребят командной игре. Основная ответственность за общий результат лежит на капитане, который из множества версий своих игроков должен выбрать одну – правильную. Однако в команде важны все. Оля – самая младшая из тульских игроков. Она участвовала в играх впервые, однако благодаря своим интересам также сделала вклад в общую игру. «Учусь я по химико-биологическому профилю, но иногда знаю ответы на вопросы, связанные с музыкой или танцами, потому что училась в школе искусств», - рассказала Ольга Лазарева.

Следующая цель – школьный чемпионат России, который пройдет весной этого года. Однако для того, чтобы в нем поучаствовать, тульским знатокам еще придется потягаться не в одном турнире.














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