НОВОСТИ | Общество







31.01.2018 15:12 Тульские школьники стали вторыми на международном фестивале интеллектуалов Надежда Долгих





| фото |



«Мы поехали на этот турнир в первый раз и собрали вторые места. Вот эта медаль нам досталась за общий зачет. Всего было шесть медиаигр, результаты которых сводились», - рассказал капитан команды по интеллектуальным играм «Кувандык» Ярослав Свечников.



Стать призерами им удалось, соревнуясь с представителями 40 команд из Эстонии, Армении, Беларуси, Москвы, Брянской, Пермской и других областей. Уступили тульские интеллектуалы только северодвинским участникам. Для ребят организаторы фестиваля ежегодно приглашают легендарных звезд телевизионной игры «Что? Где? Когда?», и их вопросы обычно бывают каверзнее остальных.



«Мне показались самыми сложными вопросы от Леонида Климовича из элитарного клуба. Они были с тяжелыми формулировками, но достаточно интересными», - рассказала член команды Ксения Спиридонова.



«Кувандык» существует уже пять лет, за это время состав команды сменился не единожды. Сложно представить, что две тренировки в неделю могут сделать школьников не просто интеллектуалами, а призерами международного фестиваля. Занятия с тульскими ребятами регулярно проводят два тренера, один из них – Алексей Медведев – приезжает на занятия по субботам из Москвы. Также команду тренирует Александр Жабров, руководитель клуба интеллектуальных игр ТулГУ. По словам Александра Жаброва, «много разнообразных заданий для ума. Одни развивают память, другие - реакцию, третьи – коммуникацию в команде».



Важнее всего – научить ребят командной игре. Основная ответственность за общий результат лежит на капитане, который из множества версий своих игроков должен выбрать одну – правильную. Однако в команде важны все. Оля – самая младшая из тульских игроков. Она участвовала в играх впервые, однако благодаря своим интересам также сделала вклад в общую игру. «Учусь я по химико-биологическому профилю, но иногда знаю ответы на вопросы, связанные с музыкой или танцами, потому что училась в школе искусств», - рассказала Ольга Лазарева.



Следующая цель – школьный чемпионат России, который пройдет весной этого года. Однако для того, чтобы в нем поучаствовать, тульским знатокам еще придется потягаться не в одном турнире.



«Кувандык» - труднопроизносимое, но звучное слово. Под стать сложным замысловатым заданиям и мудреным вопросам, на которые приходится отвечать тульским умникам и умницам. Фестиваль «Павловская ласточка» - это турнир по интеллектуальным играм, где участникам приходится проявлять максимальную эрудицию.«Мы поехали на этот турнир в первый раз и собрали вторые места. Вот эта медаль нам досталась за общий зачет. Всего было шесть медиаигр, результаты которых сводились», - рассказал капитан команды по интеллектуальным играм «Кувандык» Ярослав Свечников.Стать призерами им удалось, соревнуясь с представителями 40 команд из Эстонии, Армении, Беларуси, Москвы, Брянской, Пермской и других областей. Уступили тульские интеллектуалы только северодвинским участникам. Для ребят организаторы фестиваля ежегодно приглашают легендарных звезд телевизионной игры «Что? Где? Когда?», и их вопросы обычно бывают каверзнее остальных.«Мне показались самыми сложными вопросы от Леонида Климовича из элитарного клуба. Они были с тяжелыми формулировками, но достаточно интересными», - рассказала член команды Ксения Спиридонова.«Кувандык» существует уже пять лет, за это время состав команды сменился не единожды. Сложно представить, что две тренировки в неделю могут сделать школьников не просто интеллектуалами, а призерами международного фестиваля. Занятия с тульскими ребятами регулярно проводят два тренера, один из них – Алексей Медведев – приезжает на занятия по субботам из Москвы. Также команду тренирует Александр Жабров, руководитель клуба интеллектуальных игр ТулГУ. По словам Александра Жаброва, «много разнообразных заданий для ума. Одни развивают память, другие - реакцию, третьи – коммуникацию в команде».Важнее всего – научить ребят командной игре. Основная ответственность за общий результат лежит на капитане, который из множества версий своих игроков должен выбрать одну – правильную. Однако в команде важны все. Оля – самая младшая из тульских игроков. Она участвовала в играх впервые, однако благодаря своим интересам также сделала вклад в общую игру. «Учусь я по химико-биологическому профилю, но иногда знаю ответы на вопросы, связанные с музыкой или танцами, потому что училась в школе искусств», - рассказала Ольга Лазарева.Следующая цель – школьный чемпионат России, который пройдет весной этого года. Однако для того, чтобы в нем поучаствовать, тульским знатокам еще придется потягаться не в одном турнире.







Читать @gtrktula

















