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31.01.2018 15:09 В Большой Туле «бесправный» водитель устроил ДТП "Вести-Тула"





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В результате ДТП пострадала пассажир иномарки - восьмилетняя девочка, которая в момент аварии находилась на заднем пассажирском сидении и была пристегнута ремнем безопасности. В отношении водителя автомобиля «ИЖ» был составлен административный материал.



В этот же день в Заокском районе на 2-м километре автодороги «Железня-Алексин» водитель «Лады» совершил столкновение с автомобилем «Nissan» с последующим столкновением с автомобилем «Peugeot».



В результате ДТП пострадали водитель и два несовершеннолетних пассажира автомобиля «Nissan»,17-летние молодые люди. На момент ДТП молодые ребята были пристегнуты ремнем безопасности.





Накануне днем в поселке Трудовом Большой Тулы водитель автомобиля «ИЖ-2126» (не имеющий права управления), выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Volkswagen Polo», за рулем которого находилась женщина 1983 года рождения.В результате ДТП пострадала пассажир иномарки - восьмилетняя девочка, которая в момент аварии находилась на заднем пассажирском сидении и была пристегнута ремнем безопасности. В отношении водителя автомобиля «ИЖ» был составлен административный материал.В этот же день в Заокском районе на 2-м километре автодороги «Железня-Алексин» водитель «Лады» совершил столкновение с автомобилем «Nissan» с последующим столкновением с автомобилем «Peugeot».В результате ДТП пострадали водитель и два несовершеннолетних пассажира автомобиля «Nissan»,17-летние молодые люди. На момент ДТП молодые ребята были пристегнуты ремнем безопасности.

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