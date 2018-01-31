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НОВОСТИ | Общество



31.01.2018 12:45 Очищать крыши от снега и сосулек в Туле обязаны ежедневно
Вести-Тула

Очищать крыши от снега и сосулек в Туле обязаны ежедневно

| фото |
Снег, не прекращающийся уже четвёртые сутки, продолжает подкидывать работу коммунальщикам. Они трудятся в круглосуточном режиме. В минувшую ночь улицы убирали 100 единиц техники. «Спецавтохозяйство» выполняет расчистку и обработку дорог и тротуаров противогололедными материалами, а также вывоз снега.

Хотя из-за плюсовых температур под ногами не столько снег, сколько вода, которая собирается в довольно глубокие грязные лужи. Тем временем сотрудники Управления по административно-техническому надзору ежедневно выходят в рейды.

Как сообщила заместитель начальника Управления Алина Кабирова, «сегодня будет усиленный рейд именно по сосулькам и наледи на крышах, так как вчера была плюсовая температура. За два дня мы прошли порядка 200 территорий. В Правила благоустройства были внесены изменения. Если раньше крыши от снега и наледи нужно было очищать один раз в два дня, то сейчас – ежедневно.

С момента обнаружения сосулек необходимо незамедлительно предпринять меры безопасности – оградить место возможного падения. Ответственность за сход снега и наледи несут не только управляющие компании, но и хозяйствующие субъекты, которым принадлежит здание».














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