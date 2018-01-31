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НОВОСТИ | Общество



31.01.2018 11:16 Как в Тульской области поддерживают молодые и многодетные семьи?
Алексей Ерёмин

Купить собственной дом удалось только благодаря региональной программе

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Рома в большой семье Антоновых старший ребёнок - ему почти 13, младшей Анжеле нет ещё и двух лет. Совсем недавно они отпраздновали долгожданное новоселье - из крохотной однушки в городе оружейников перебрались в Большую Тулу. Купить собственной дом удалось только благодаря региональной программе по улучшению жилищных условий.

«Квартира была 26 квадратных метров жилой площади. У нас было гарантийное письмо, маткапитал и областной капитал. За счёт этих средств взяли дом», - рассказывает Александр Антонов.

Всего в семействе Антоновых пятеро детей один из которых инвалид. Теперь им предстоит обустроить своё жилище, сегодня денег хватило на самое необходимое. «Хотели бы сделать детскую площадку и освещение», - планирует Екатерина Антонова.

Сейчас на территории Тульской области проживает 173500 семей, в которых воспитываются почти 245000 детей. По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, «мы видим, что система поддержки семей с детьми действует эффективно. Из средств регионального бюджета на это заложено 3 миллиарда рублей».

Был введён и ряд новых мер поддержки молодых семей. Мамы моложе 25 лет каждый месяц получают денежную выплату за первого. Увеличен размер ежемесячной выплаты при рождении второго малыша.

Как сообщил министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов, «получателями мер социальной поддержки сегодня в области являются 54000 семей с детьми. Им предоставляются 56 выплат, из которых 44 установлены региональным законодательством».

Помимо выплат, семьи получают и другие виды поддержки. Женщинам с несовершеннолетними детьми оказывается содействие в трудоустройстве. На сегодняшний день в закон Тульской области внесены изменения в части расширения способов предоставления земельных участков многодетным гражданам.
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