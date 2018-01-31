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НОВОСТИ | Общество



31.01.2018 10:45 В «Ясной Поляне» укрепили дуб, мимо которого ходил Лев Толстой
Полина Ермолаева

В «Ясной Поляне» укрепили дуб, мимо которого ходил Лев Толстой

| фото |
Событие, действительно, знаменательное и замечательное. Организация, которая приняла на себя задачу благотворительно укрепить дуб, мимо которого всю жизнь прогуливался Лев Николаевич, уже не первый год буквально спасает исторические деревья. В ноябре специалисты замерили основные параметры долгожителя, определили объем работ, и вот пришло время установки немецкой стабилизирующей системы «Кобра».

Как сообщил заведующий природно-мемориальным комплексом «Ясная Поляна» Владислав Воронцов, «эта система необходима, чтобы спасти дерево от разрушения. В стволе имеется большая трещина, а система будет способствовать тому, чтобы дерево было зафиксировано и защищено от ветра, снегопадов, дождей».

Представители компании были среди участников прошлогодней международной конференции. На ней то и смогли договориться о совместной плодотворной работе с музеем-усадьбой. Сегодня проходит далеко не последняя процедура по оздоровлению этого конкретного дерева.

Как сообщил начальник производственного отдела НПСА «Здоровый лес» Александр Гераськин, «по весне сюда приедут специалисты делать аэрационное инжектирование с внесением удобрения и стимуляцией корневой системы. Сделают пробы керном и узнают возраст дерева».

По материалам лесоустройства возраст дуба – 314 лет. Получается, что вал, на котором растет дерево, строился, когда возводилась засечная черта, и ему было более 90 лет, когда приехал жить в усадьбу Волконский.

«Лев Николаевич выходил из дома, шёл молодым садом и Чепыжом, проходил мимо этого дуба и шёл к засечной черте гулять, а возвращался домой купальной дорогой. Это был один из его излюбленных маршрутов», – уверена хранитель мемориального леса Ирина Костюкова.

Этот долгожитель – неотъемлемая часть прекрасного яснополянского пейзажа. Теперь у зеленого свидетеля многих исторических моментов появилась возможность радовать ещё не одно поколение людей, посещающих в надежде на вдохновение это удивительное место.
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