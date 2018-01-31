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31.01.2018 10:07 В Венёвском районе нетрезвого мужчину забил верблюд Вести-Тула





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По словам старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаиды Каминской, «предположительно, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришёл на территорию экопарка в посёлке Мордвес Венёвского района и попытался покормить животное. Верблюд нанёс телесные повреждения, от которых мужчина впоследствии скончался в больнице. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение».



Региональным управлением Следственного комитета проводится проверка по факту нелепой трагедии. В больнице Венёвского района скончался 53-летний мужчина. Он был доставлен туда в минувшую субботу с телесными повреждениями, которые ему нанёс верблюд.По словам старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаиды Каминской, «предположительно, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришёл на территорию экопарка в посёлке Мордвес Венёвского района и попытался покормить животное. Верблюд нанёс телесные повреждения, от которых мужчина впоследствии скончался в больнице. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение».





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