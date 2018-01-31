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|31.01.2018 09:38 Корреспондент тульских «Вестей» узнал о ночной жизни коммунальщиков
|Виталий Моторин
Шесть комбинированных дорожных машин расчищают проезжую часть, заключительная седьмая покрывает ее реагентом. Таков состав колонны так называемой механизированной очистки. Таких минувшей ночью на тульских улицах работало шесть.
К ночи все основные улицы Тулы уже расчищены от снега, работа остается разве что у бригад вот на таких снегопогрузчиках. Они собирают с обочин серую снежную массу, грузят её в «КамАЗы» и отвозят на специальный полигон.
Как сообщил заместитель генерального директора АО «Спецавтохозяйство» Максим Честнов, «у нас сегодня сформировано 8 бригад по вывозу снежных масс, каждая бригада включает грейдер, лаповый снегопогрузчик, три самосвала, фронтальный снегопогрузчик и четыре человека рабочих. Все улицы уже обработаны, идет повторная обработка магистральных и второстепенных улиц».
Вывозить снег после захода солнца пришлось не только с дорог, но с тротуаров и из городских скверов. Это уже задача для бульдозеров. 107 единиц различной техники потребовалось коммунальщикам, чтобы устранить последствия последних снегопадов. С тульских улиц за минувшие сутки вывезли около 1700 кубических метров снега.
По словам заместителя начальника главного управления Советского территориального округа города Тулы Александра Коновалова,
«приоритет в уборке города - сначала это магистральные улицы, потом второстепенные улицы, тротуары, пешеходные переходы и остановочные павильоны. Большая проблема сегодня - это припаркованные автомобили, водители которых которые игнорируют знаки, запрещающие по четным и нечетным числам парковаться».
А утром Тулу, должно быть, ехидно улыбаясь там, у себя наверху, накрыл новый снегопад. Уборка города от снега - процесс цикличный - он продолжается и сейчас, а когда завершится, решают не коммунальщики.
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