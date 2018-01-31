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31.01.2018 09:38 Корреспондент тульских «Вестей» узнал о ночной жизни коммунальщиков Виталий Моторин





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К ночи все основные улицы Тулы уже расчищены от снега, работа остается разве что у бригад вот на таких снегопогрузчиках. Они собирают с обочин серую снежную массу, грузят её в «КамАЗы» и отвозят на специальный полигон.



Как сообщил заместитель генерального директора АО «Спецавтохозяйство» Максим Честнов, «у нас сегодня сформировано 8 бригад по вывозу снежных масс, каждая бригада включает грейдер, лаповый снегопогрузчик, три самосвала, фронтальный снегопогрузчик и четыре человека рабочих. Все улицы уже обработаны, идет повторная обработка магистральных и второстепенных улиц».



Вывозить снег после захода солнца пришлось не только с дорог, но с тротуаров и из городских скверов. Это уже задача для бульдозеров. 107 единиц различной техники потребовалось коммунальщикам, чтобы устранить последствия последних снегопадов. С тульских улиц за минувшие сутки вывезли около 1700 кубических метров снега.



По словам заместителя начальника главного управления Советского территориального округа города Тулы Александра Коновалова,

«приоритет в уборке города - сначала это магистральные улицы, потом второстепенные улицы, тротуары, пешеходные переходы и остановочные павильоны. Большая проблема сегодня - это припаркованные автомобили, водители которых которые игнорируют знаки, запрещающие по четным и нечетным числам парковаться».



А утром Тулу, должно быть, ехидно улыбаясь там, у себя наверху, накрыл новый снегопад. Уборка города от снега - процесс цикличный - он продолжается и сейчас, а когда завершится, решают не коммунальщики.



Шесть комбинированных дорожных машин расчищают проезжую часть, заключительная седьмая покрывает ее реагентом. Таков состав колонны так называемой механизированной очистки. Таких минувшей ночью на тульских улицах работало шесть.К ночи все основные улицы Тулы уже расчищены от снега, работа остается разве что у бригад вот на таких снегопогрузчиках. Они собирают с обочин серую снежную массу, грузят её в «КамАЗы» и отвозят на специальный полигон.Как сообщил заместитель генерального директора АО «Спецавтохозяйство» Максим Честнов, «у нас сегодня сформировано 8 бригад по вывозу снежных масс, каждая бригада включает грейдер, лаповый снегопогрузчик, три самосвала, фронтальный снегопогрузчик и четыре человека рабочих. Все улицы уже обработаны, идет повторная обработка магистральных и второстепенных улиц».Вывозить снег после захода солнца пришлось не только с дорог, но с тротуаров и из городских скверов. Это уже задача для бульдозеров. 107 единиц различной техники потребовалось коммунальщикам, чтобы устранить последствия последних снегопадов. С тульских улиц за минувшие сутки вывезли около 1700 кубических метров снега.По словам заместителя начальника главного управления Советского территориального округа города Тулы Александра Коновалова,«приоритет в уборке города - сначала это магистральные улицы, потом второстепенные улицы, тротуары, пешеходные переходы и остановочные павильоны. Большая проблема сегодня - это припаркованные автомобили, водители которых которые игнорируют знаки, запрещающие по четным и нечетным числам парковаться».А утром Тулу, должно быть, ехидно улыбаясь там, у себя наверху, накрыл новый снегопад. Уборка города от снега - процесс цикличный - он продолжается и сейчас, а когда завершится, решают не коммунальщики.





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