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30.01.2018 18:46 Тульские старшеклассники взяли «серебро» международного фестиваля интеллектуалов Вести-Тула





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«Павловская ласточка» - это турнир по интеллектуальным играм. Ежегодно его организует Павловская гимназия, расположенная в Московской области. Основной сложностью игр является решение нетривиальных задач в условиях дефицита времени.



Команда тульских старшеклассников «Кувандык» заняла второе место на международном фестивале интеллектуальных игр «Павловская ласточка». Стать призерами им удалось в состязании с представителями 40 команд из Эстонии, Армении, Беларуси, Москвы, Брянской, Пермской и других областей. Уступили тульские интеллектуалы только северодвинским участникам.«Павловская ласточка» - это турнир по интеллектуальным играм. Ежегодно его организует Павловская гимназия, расположенная в Московской области. Основной сложностью игр является решение нетривиальных задач в условиях дефицита времени.





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