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|30.01.2018 18:46 Тульские старшеклассники взяли «серебро» международного фестиваля интеллектуалов
|Вести-Тула
Команда тульских старшеклассников «Кувандык» заняла второе место на международном фестивале интеллектуальных игр «Павловская ласточка». Стать призерами им удалось в состязании с представителями 40 команд из Эстонии, Армении, Беларуси, Москвы, Брянской, Пермской и других областей. Уступили тульские интеллектуалы только северодвинским участникам.
«Павловская ласточка» - это турнир по интеллектуальным играм. Ежегодно его организует Павловская гимназия, расположенная в Московской области. Основной сложностью игр является решение нетривиальных задач в условиях дефицита времени.
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