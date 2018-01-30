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30.01.2018 18:36 Присяжные вынесли обвинительный вердикт двум братьям из Тулы Вести-Тула





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Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, « преступления совершены в Пролетарском районе города Тулы осенью 2016 года. В ходе предварительного расследования допрошено около 40 свидетелей. Следствие обращалось к помощи СМИ, чтобы установить других потерпевших. Одна потерпевшая была установлена».



На их счету убийство, разбойные нападения, поджог и грабёж. Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт двум братьям, обвиняемым в совершении ряда дерзких преступлений в Пролетарском округе Тулы. Меру наказания теперь определит судья. Уголовное дело в отношении 26-летнего и 31-летнего жителей города Тулы расследовано отделом по особо важным делам регионального Следственного управления Следственного комитета России.Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, « преступления совершены в Пролетарском районе города Тулы осенью 2016 года. В ходе предварительного расследования допрошено около 40 свидетелей. Следствие обращалось к помощи СМИ, чтобы установить других потерпевших. Одна потерпевшая была установлена».







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