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30.01.2018 17:20 Звукорежиссёр ГТРК «Тула» к юбилею получила Почётную грамоту ВГТРК Вести-Тула





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Коллеги вспомнили, что и 10, и 15, и 20 лет назад Елена Балабаева первой осваивала новое оборудование, выполняла сложные технические задачи. И хотя ее голос в эфире не звучал, именно она давала возможность звучать голосам ведущих и гостей.



«Человек грамотный не только в техническом плане. Думаю, и мои коллеги согласятся, что интеллектуальный уровень высочайший. Человек много читает, разбирается во многих вопросах. Но сегодня хочется сказать не это. Звукорежиссер - это хорошо, но Лена, прежде всего, женщина», – говорит начальник Службы радиовещания ГТРК «Тула» Тамара Соловьёва.



«Когда работаю в радиоэфире на радиостанции «Вести ФМ» или на «Радио России», всегда интересуюсь, кто сегодня звукорежиссер. И если мне главный редактор говорит, что работает Елена Балабаева, я точно спокоен - всё будет хорошо», - рассказал директор тульского филиала ВГТРК Сергей Белов.



«Почетная грамота ВГТРК награждается Балабаева Елена Львовна, инженер Службы радиовещания филиала ВГТРК ГТРК «Тула» за многолетнюю плодотворную работу и значительный вклад в развитие филиала. Генеральный директор Олег Борисович Добродеев», - зачитал грамоту директор тульского филиала ВГТРК Сергей Белов.Коллеги вспомнили, что и 10, и 15, и 20 лет назад Елена Балабаева первой осваивала новое оборудование, выполняла сложные технические задачи. И хотя ее голос в эфире не звучал, именно она давала возможность звучать голосам ведущих и гостей.«Человек грамотный не только в техническом плане. Думаю, и мои коллеги согласятся, что интеллектуальный уровень высочайший. Человек много читает, разбирается во многих вопросах. Но сегодня хочется сказать не это. Звукорежиссер - это хорошо, но Лена, прежде всего, женщина», – говорит начальник Службы радиовещания ГТРК «Тула» Тамара Соловьёва.«Когда работаю в радиоэфире на радиостанции «Вести ФМ» или на «Радио России», всегда интересуюсь, кто сегодня звукорежиссер. И если мне главный редактор говорит, что работает Елена Балабаева, я точно спокоен - всё будет хорошо», - рассказал директор тульского филиала ВГТРК Сергей Белов.







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