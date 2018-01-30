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30.01.2018 16:54 Владимир Толстой попал в «кремлевский доклад» минфина США Вести-Тула





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В американском минфине уточнили, что на фигурантов «кремлевского доклада» не распространяются в США никакие ограничения и запреты. Список не является санкционным.





Советник президента России по культуре, много лет до этого руководивший музеем-усадьбой «Ясная Поляна», Владимир Толстой попал в «кремлевский доклад» минфина США, где упомянуты фамилии 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных компаний, а также 96 так называемых российских олигархов.В американском минфине уточнили, что на фигурантов «кремлевского доклада» не распространяются в США никакие ограничения и запреты. Список не является санкционным.

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