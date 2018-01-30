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НОВОСТИ | Общество



30.01.2018 16:19 Как проголосовать 18 марта без открепительного?
Вести-Тула

Никаких открепительных удостоверений в этот раз не предусмотрено

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Начиная с завтрашнего дня туляки могут выбрать избирательный участок, на котором будут голосовать на выборах президента. Процедуру для тех, кто заранее знает, что будет находиться 18 марта далеко от места постоянной прописки, максимально упростили.

Никаких открепительных удостоверений в этот раз не предусмотрено. Заявление, в котором вы укажете, где именно хотели бы проголосовать, с 31 января можно подать в любой МФЦ или территориальную избирательную комиссию. А с 25 февраля - и в участковых комиссиях.

По словам секретаря Избирательной комиссии Тульской области Николая Климова, «от избирателя требуется предъявить паспорт и назвать номер или хотя бы расположение избирательного участка, на котором он бы хотел проголосовать 18 марта 2018 года. Все наши пункты приема заявлений в территориальных избирательных комиссиях будут работать с 16.30 и до 20.30. МФЦ вас ждет в пределах своего рабочего времени».
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