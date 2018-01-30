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НОВОСТИ | Общество



30.01.2018 15:48 На автохлам в Туле взглянут по-новому
Вести-Тула

На автохлам в Туле взглянут по-новому

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В Туле изменена процедура эвакуации брошенных автомобилей. Теперь порядок действий, который необходимо произвести для эвакуации, четко регламентирован. Чтобы транспортное средство могло быть перевезено на штрафстоянку, оно должно простоять без движения не менее 30 суток и быть в аварийном состоянии, иметь видимые неисправности.

Изменения были внесены с целью обеспечения безопасности дорожного движения, а также предотвращения хулиганских и иных правонарушений. Обратится по поводу эвакуации автохлама может любой человек.

Как рассказал заместитель начальника Главного управления Советского территориального округа Александр Коновалов, «если на придомовой территории этот автомобиль находится, то необходимо проведение собрания собственников жилья и принятие решения о его эвакуации. Если автомобиль на муниципальной земле, то вывешивается объявление на машине, делается запрос о собственнике через органы внутренних дел, затем его извещают, понуждают убрать автомобиль. Процедура идёт пять-шесть месяцев».
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