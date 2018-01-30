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30.01.2018 15:37 На дороге Тула-Новомосковск произошли два ДТП с разницей в несколько часов Вести-Тула





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На этом же участке дороги через несколько часов водитель автомобиля «УАЗ Патриот» совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель был госпитализирован, пассажиру потребовалась медпомощь на месте.



На 255-м километре автодороги М4 «ДОН» водитель автомобиля «Митсубиси Галант» совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21150». Пострадал мужчина, пассажир отечественной легковушки. Ему была оказана необходимая медпомощь.



На автодороге «Тула – Новомосковск» женщина за рулём автомобиля «Ниссан Альмера», предположительно, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с машиной «Опель Астра». Медицинская помощь потребовалась пассажиру «Опеля».На этом же участке дороги через несколько часов водитель автомобиля «УАЗ Патриот» совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель был госпитализирован, пассажиру потребовалась медпомощь на месте.На 255-м километре автодороги М4 «ДОН» водитель автомобиля «Митсубиси Галант» совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21150». Пострадал мужчина, пассажир отечественной легковушки. Ему была оказана необходимая медпомощь.

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