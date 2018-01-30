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30.01.2018 13:31 В Ясной Поляне дубу «придадут стабильность» "Вести-Тула"





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В яснополянском лесном массиве около семисот деревьев помнят Льва Николаевича. А в Чепыже - исторической части Тульских засек еще цел дуб, перешагнувший трёхсотлетие. Правда, целостность его относительна.



Принимая во внимание культурную и историческую ценность объекта, руководство центра исследований древесных растений «Здоровый лес» сегодня (если не позволит погода, то завтра) установит на него в благотворительном порядке систему стабилизации кроны «Кобра». Она позволит сохранить исторический облик дуба, не давая ветвям и стволу расщепиться или обрушиться и одновременно предоставляя дереву свободу для необходимых для роста колебаний.







Одно из абсолютных преимуществ родины Толстого перед многими российскими музеями-заповедниками - подлинность представленных здесь экспонатов. Причем, это относится и к памятникам живой природы – деревьям.В яснополянском лесном массиве около семисот деревьев помнят Льва Николаевича. А в Чепыже - исторической части Тульских засек еще цел дуб, перешагнувший трёхсотлетие. Правда, целостность его относительна.Принимая во внимание культурную и историческую ценность объекта, руководство центра исследований древесных растений «Здоровый лес» сегодня (если не позволит погода, то завтра) установит на него в благотворительном порядке систему стабилизации кроны «Кобра». Она позволит сохранить исторический облик дуба, не давая ветвям и стволу расщепиться или обрушиться и одновременно предоставляя дереву свободу для необходимых для роста колебаний.

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