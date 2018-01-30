НОВОСТИ | Общество







30.01.2018 13:07 Туляки могут принять участие в конкурсе арт-проектов "Вести-Тула"





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Заявку и проектную документацию можно подать до 14 февраля 2018 года на адрес электронной почты конкурса. Победители получат финансирование на реализацию своей идеи. Итоги конкурса подведут 24 февраля, строительство арт-объектов запланировано с 25 февраля по 11 марта этого года.





Воплотить собирательный образ города, в котором будут сочетаться история и инновации - такова цель стартовавшего в России конкурса арт-проектов по созданию бренда городского общественного пространства #ГородСчастье. К участию приглашаются архитекторы, художники, скульпторы и, как уже сказано, неравнодушные граждане, желающие придать своей малой родине «лица необщее выраженье».Заявку и проектную документацию можно подать до 14 февраля 2018 года на адрес электронной почты конкурса. Победители получат финансирование на реализацию своей идеи. Итоги конкурса подведут 24 февраля, строительство арт-объектов запланировано с 25 февраля по 11 марта этого года.

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