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30.01.2018 12:54 Более 6 тысяч туляков заболели ОРВИ на прошлой неделе "Вести-Тула"





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В Туле же за неделю зарегистрировано 3243 случая заболеваний, что ниже эпидемиологического порога на 2%. А вот среди детей 7-14 лет заболеваемость находится на уровне эпидпорога.



В связи с этим, специалисты регионального Управления Роспотребнадзора проводят мониторинг образовательных учреждений области. Так, на прошедшей неделе частично приостановлен образовательный процесс в десяти классах четырех школ и в трех группах трех детских садов.



По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам: 37-33-25, 37-07-06.







В конце января, как правило, начинается подъём заболеваемости простудой. В этом году туляки, к счастью, пока держатся. За прошлую неделю в регионе зарегистрировано 6092 случая заболеваний ОРВИ, что ниже эпидпорога почти на 14 процентов.В Туле же за неделю зарегистрировано 3243 случая заболеваний, что ниже эпидемиологического порога на 2%. А вот среди детей 7-14 лет заболеваемость находится на уровне эпидпорога.В связи с этим, специалисты регионального Управления Роспотребнадзора проводят мониторинг образовательных учреждений области. Так, на прошедшей неделе частично приостановлен образовательный процесс в десяти классах четырех школ и в трех группах трех детских садов.По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам: 37-33-25, 37-07-06.

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