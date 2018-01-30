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|30.01.2018 12:33 Тульские дороги расчищают 107 единиц техники
|"Вести-Тула"
Синоптики не обманули, снега прибавилось, снегоуборочная техника, не слишком утомленная в первой половине зимы, сейчас как никогда востребована.
В уборке городских улиц в ночное время было задействовано 26 человек и 107 единиц техники. Специалисты «Спецавтохозяйства» выполняют расчистку и обработку дорог и тротуаров противогололедными материалами, а также вывоз снега. Предприятие переведено на усиленный режим работы.
Особое внимание уделяется расчистке от снега тротуаров, остановочных площадок, пешеходных переходов и городских территорий, расположенных вблизи социальных объектов.
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