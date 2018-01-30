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30.01.2018 12:33 Тульские дороги расчищают 107 единиц техники "Вести-Тула"





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В уборке городских улиц в ночное время было задействовано 26 человек и 107 единиц техники. Специалисты «Спецавтохозяйства» выполняют расчистку и обработку дорог и тротуаров противогололедными материалами, а также вывоз снега. Предприятие переведено на усиленный режим работы.



Особое внимание уделяется расчистке от снега тротуаров, остановочных площадок, пешеходных переходов и городских территорий, расположенных вблизи социальных объектов.







Синоптики не обманули, снега прибавилось, снегоуборочная техника, не слишком утомленная в первой половине зимы, сейчас как никогда востребована.В уборке городских улиц в ночное время было задействовано 26 человек и 107 единиц техники. Специалисты «Спецавтохозяйства» выполняют расчистку и обработку дорог и тротуаров противогололедными материалами, а также вывоз снега. Предприятие переведено на усиленный режим работы.Особое внимание уделяется расчистке от снега тротуаров, остановочных площадок, пешеходных переходов и городских территорий, расположенных вблизи социальных объектов.

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