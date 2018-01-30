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30.01.2018 11:54 Тульский «Арсенал» могут усилить игроками «Зенита» Александр Конов





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Об этом журналистам рассказал президент «Арсенала» Гурам Аджоев. «Мы ничего не скрываем. В настоящее время ведутся переговоры. Пока они у нас не появится, понимания нет», - заявил Аджоев.



Тульский «Арсенал» в зимнее трансферное окно хочет взять в аренду двух футболистов питерского «Зенита»: форварда Артёма Дзюбу и защитника Ивана Новосельцева, ещё недавно входивших в состав сборной России.Об этом журналистам рассказал президент «Арсенала» Гурам Аджоев. «Мы ничего не скрываем. В настоящее время ведутся переговоры. Пока они у нас не появится, понимания нет», - заявил Аджоев.













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