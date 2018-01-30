Матвей:
Путь к жизни
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



30.01.2018 11:39 Дом в Узловой подходит для съемок фильмов ужасов
Полина Ермолаева



| фото |
Это не послевоенная хроника, а наши дни. Бывшее общежитие на улице Суворова в Узловой, которое сегодня является условно жилым домом, поражает яркими картинками полной разрухи. «Условно» жилым, потому что представить каково тут приходится обитателям практически невозможно.

«У меня в комнате термометр показывает всего два градуса тепла. Штукатурка с потолка сыпется. Мне 60 лет. Я вынуждена снимать квартиру, хотя денег на это мне не хватает», - говорит жительница дома Светлана Новикова.

Анастасия не просто живет в этих трущобах, а еще и воспитывает тут двух маленьких детей. «Детям невозможно выйти в коридор. В комнатах всегда сыро. Не знаю, как это отразится на их здоровье», - сетует Анастасия Феллер.

Жильцы проявляют недюжинную стойкость. Несколько лет назад отключили газ. Горячей воды нет. Потолки и стены рушатся буквально на глазах. В коридорах холодно, хотя счета за отопление приходят регулярно и далеко не с символическими суммами.

В администрации района пояснили, что данный дом еще в 2011 году был признан аварийным, но в документации не хватало экспертного заключения, поэтому из списка он был исключен и не вошел в программу. Сегодня работа над ошибками проведена, но потеряно время.

По словам начальника отдела развития муниципального жилищного фонда администрации Узловского района Виктории Мордвиновой, «…дом включен в перечень аварийных в информационной системе «Реформа ЖКХ». Сейчас мы ждем формирования новой программы переселения. Пока финансирование не выделялось».

Администрация имеет возможность предоставить во временное пользование людям помещения в бывших общежитиях. Это комнаты от 12 до 15 квадратных метров. Условия там лучше – отопление, горячая вода, электроплиты. И пока это единственный реальный вариант помощи.

















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .