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30.01.2018 11:39 Дом в Узловой подходит для съемок фильмов ужасов Полина Ермолаева





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«У меня в комнате термометр показывает всего два градуса тепла. Штукатурка с потолка сыпется. Мне 60 лет. Я вынуждена снимать квартиру, хотя денег на это мне не хватает», - говорит жительница дома Светлана Новикова.



Анастасия не просто живет в этих трущобах, а еще и воспитывает тут двух маленьких детей. «Детям невозможно выйти в коридор. В комнатах всегда сыро. Не знаю, как это отразится на их здоровье», - сетует Анастасия Феллер.



Жильцы проявляют недюжинную стойкость. Несколько лет назад отключили газ. Горячей воды нет. Потолки и стены рушатся буквально на глазах. В коридорах холодно, хотя счета за отопление приходят регулярно и далеко не с символическими суммами.



В администрации района пояснили, что данный дом еще в 2011 году был признан аварийным, но в документации не хватало экспертного заключения, поэтому из списка он был исключен и не вошел в программу. Сегодня работа над ошибками проведена, но потеряно время.



По словам начальника отдела развития муниципального жилищного фонда администрации Узловского района Виктории Мордвиновой, «…дом включен в перечень аварийных в информационной системе «Реформа ЖКХ». Сейчас мы ждем формирования новой программы переселения. Пока финансирование не выделялось».



Администрация имеет возможность предоставить во временное пользование людям помещения в бывших общежитиях. Это комнаты от 12 до 15 квадратных метров. Условия там лучше – отопление, горячая вода, электроплиты. И пока это единственный реальный вариант помощи.





Это не послевоенная хроника, а наши дни. Бывшее общежитие на улице Суворова в Узловой, которое сегодня является условно жилым домом, поражает яркими картинками полной разрухи. «Условно» жилым, потому что представить каково тут приходится обитателям практически невозможно.«У меня в комнате термометр показывает всего два градуса тепла. Штукатурка с потолка сыпется. Мне 60 лет. Я вынуждена снимать квартиру, хотя денег на это мне не хватает», - говорит жительница дома Светлана Новикова.Анастасия не просто живет в этих трущобах, а еще и воспитывает тут двух маленьких детей. «Детям невозможно выйти в коридор. В комнатах всегда сыро. Не знаю, как это отразится на их здоровье», - сетует Анастасия Феллер.Жильцы проявляют недюжинную стойкость. Несколько лет назад отключили газ. Горячей воды нет. Потолки и стены рушатся буквально на глазах. В коридорах холодно, хотя счета за отопление приходят регулярно и далеко не с символическими суммами.В администрации района пояснили, что данный дом еще в 2011 году был признан аварийным, но в документации не хватало экспертного заключения, поэтому из списка он был исключен и не вошел в программу. Сегодня работа над ошибками проведена, но потеряно время.По словам начальника отдела развития муниципального жилищного фонда администрации Узловского района Виктории Мордвиновой, «…дом включен в перечень аварийных в информационной системе «Реформа ЖКХ». Сейчас мы ждем формирования новой программы переселения. Пока финансирование не выделялось».Администрация имеет возможность предоставить во временное пользование людям помещения в бывших общежитиях. Это комнаты от 12 до 15 квадратных метров. Условия там лучше – отопление, горячая вода, электроплиты. И пока это единственный реальный вариант помощи.









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