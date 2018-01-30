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30.01.2018 11:15 Как Тула справляется с последствиями снегопада?
Виталий Моторин



| фото |
Брянск, Смоленск, Орел, Тула и Курск. Метеосводка сулит метели сразу в четырех близлежащих к нам областях и самой оружейной столице. Пока погрузчики, тракторы и самосвалы вывозили от здания правительства тонны снега, в самом здании последствия этого циклона как раз и обсуждали. На городской оперативке озвучили число задействованной техники (более шести десятков единиц), и режим ее работы (круглосуточно).

По утверждению начальника управления по благоустройству администрации Тулы Татьяны Матвеевой, «…движение общественного транспорта не было нарушено. Выход на линию составил 100 процентов. Первоочередные задачи - расчистка проезжих частей, пешеходных тротуаров».

Несмотря на припаркованный транспорт, который в таких случаях очень сильно мешает коммунальщикам, к полудню центральные улицы выглядели уже вполне достойно. А вот с парковочными карманами и дворами (последние вотчина управляющих компаний), все оказалось сложнее. Там иногда, не дожидаясь дворников, лопатами орудовали сами жильцы

На телефоны, новой городской системы, которая так и называется- «Снег» подобные жалобы и стекаются. Ее диспетчеры приняли 55 обращений за всю прошлую неделю, и десять лишь за первые рабочие часы понедельника. На изображениях с камер, установленных по городу хорошо видно состояние главных улиц, и даже оставленную без дела лопату у заснеженного автовокзала.

«Чем хороша система снег? Не нужно никуда письменно обращаться. Нужно лишь позвонить по телефону 47-20-34. Обращение будет принято и недостатки будут устранены», - говорит начальник центра гражданской защиты и спасательных работ администрации Тулы Николай Безруков.

Ближайшей ночью коммунальные службы намерены выставить на работу усиленные бригады дорожных машин. В Туле ждут новых снегопадов.



















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