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29.01.2018 18:46 Тулячка стала номинантом премии «Щит и Роза» "Вести-Тула"





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В качестве кандидатуры от Главного управления МЧС России по Тульской области в номинации «За верность служебному долгу» заявлена диспетчер службы оперативного обеспечения. Мария Сапенкова пришла работать в МЧС после рассказов отца, прослужившего в этой структуре 22 года. «Я с детства мечтала работать в МЧС. Я горжусь тем, что у меня есть возможность помогать людям и приносить добро», - говорит Мария.



Сотрудница тульского чрезвычайного ведомства Мария Сапенкова стала номинантом Ежегодной Общероссийской общественной премии «Щит и Роза». Она проводится в преддверии празднования Международного женского дня Ассоциацией работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации.В качестве кандидатуры от Главного управления МЧС России по Тульской области в номинации «За верность служебному долгу» заявлена диспетчер службы оперативного обеспечения. Мария Сапенкова пришла работать в МЧС после рассказов отца, прослужившего в этой структуре 22 года. «Я с детства мечтала работать в МЧС. Я горжусь тем, что у меня есть возможность помогать людям и приносить добро», - говорит Мария.











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