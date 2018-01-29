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29.01.2018 18:32 В Туле задержан карманник "Вести-Тула"





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После обращений в полицию несколько жертв злоумышленника составили его описание. Мужчина, как правило, отвлекал попутчиц в общественном транспорте разговором, а как только женщины отвлекались, то лишались своих кошельков, которые находились либо в карманах, либо в сумках.



Как рассказал заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев, «…сотрудники полиции располагали информацией о личности подозреваемого. В ходе оперативных мероприятий они выяснили его местонахождение и задержали мужчину. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК «Кража».



Сотрудники тульской полиции задержали мужчину, подозреваемого в ряде карманных краж. Как предполагают оперативники, он совершил не менее восемнадцати краж кошельков.После обращений в полицию несколько жертв злоумышленника составили его описание. Мужчина, как правило, отвлекал попутчиц в общественном транспорте разговором, а как только женщины отвлекались, то лишались своих кошельков, которые находились либо в карманах, либо в сумках.Как рассказал заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев, «…сотрудники полиции располагали информацией о личности подозреваемого. В ходе оперативных мероприятий они выяснили его местонахождение и задержали мужчину. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК «Кража».











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