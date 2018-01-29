НОВОСТИ | Общество







29.01.2018 16:19 Туляков просят помочь погорельцам "Вести-Тула"





| фото |



Помощь в одежде, обуви и средствах первой необходимости организовывает администрация муниципального образования и помощник Натальи Зыковой – регионального уполномоченного по правам ребёнка. А вот для того, чтобы осуществить переезд, нужна мебель, и желательно двухъярусная кровать для детей. Желающих помочь, просят откликнуться.







Пожар отнял дом у многодетной семьи в поселке Заокском. Люди успели вынести только документы. К, счастью, обошлось без жертв! Семья сейчас оформляет в собственность комнату, которую они приобрели на средства материнского капитала. Конечно, это не решение жилищного вопроса для четырех детей, но крыша над головой.Помощь в одежде, обуви и средствах первой необходимости организовывает администрация муниципального образования и помощник Натальи Зыковой – регионального уполномоченного по правам ребёнка. А вот для того, чтобы осуществить переезд, нужна мебель, и желательно двухъярусная кровать для детей. Желающих помочь, просят откликнуться.

Читать @gtrktula

















