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|29.01.2018 16:19 Туляков просят помочь погорельцам
|"Вести-Тула"
Пожар отнял дом у многодетной семьи в поселке Заокском. Люди успели вынести только документы. К, счастью, обошлось без жертв! Семья сейчас оформляет в собственность комнату, которую они приобрели на средства материнского капитала. Конечно, это не решение жилищного вопроса для четырех детей, но крыша над головой.
Помощь в одежде, обуви и средствах первой необходимости организовывает администрация муниципального образования и помощник Натальи Зыковой – регионального уполномоченного по правам ребёнка. А вот для того, чтобы осуществить переезд, нужна мебель, и желательно двухъярусная кровать для детей. Желающих помочь, просят откликнуться.
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