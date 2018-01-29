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29.01.2018 16:04 Звезды хоккея дали мастер-класс юным тулякам Кира Черьевская





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«Мы понимаем, в каких непростых условиях будут выступать наши спортсмены, будут бороться за призовые места. Говорит губернатор тульской области Алексей Дюмин. - Мы решили поддержать наших олимпийцев. Сделали для них специальный большой самовар и тульские пряники. В скором времени они отправятся с нашими атлетами в олимпийскую деревню».



Для Ильи Ковальчука и Павла Дацюка это уже пятая Олимпиада. Двадцатилетний Кирилл Капризов, уже призер молодежных Чемпионатов мира, поедет на игры впервые. «Очень рад, что приму участие Олимпийских играх. Нужно хорошо подготовиться и ехать за победой», - говорит Кирилл.



Переживания, переполнявшие ребят тульских утром, во время общения со звёздами и мастер-класса, как рукой сняло. Они довольно уверенно выполняли все упражнения. На тульской ледовой арене знаменитости бывают часто и с удовольствием делятся опытом, помогая развивать в регионе хоккей. За старания все без исключения ребята получили памятные призы и автографы.



На яснополянской фабрике специально для российской команды испекли 36 килограммовый пряник. Он также отправится в Южную Корею и будет какое-то время напоминать спортсменам о поддержке туляков, пока его не съедят. А для полноты ощущений пребывания в Туле почётные гости сегодня впервые испекли пряники своими руками.



«В преддверии Олимпиады такая поддержка очень для нас важна. Это всегда приятно. С Россией в наших сердцах мы будем биться до конца. Будем биться не только за себя, но и за тех ребят, которых на пустили на Олимпиаду. Все, кто поедет туда, должны это понимать. Эта Олимпиада – особенная», - говорит игрок сборной России по хоккею, заслуженный мастер спорта Илья Ковальчук.



Мастер-класс назначен на полдень, а ребята уже за несколько часов были в раздевалках. Юных хоккеистов тульской команды «Тигр», суворовского военного училища, новомосковской «Виктории» и команды по следж-хоккею переполняют эмоции. Здесь и сейчас с ними на один лёд выйдут звёзды мирового уровня, гордость нашей страны.«Мы понимаем, в каких непростых условиях будут выступать наши спортсмены, будут бороться за призовые места. Говорит губернатор тульской области Алексей Дюмин. - Мы решили поддержать наших олимпийцев. Сделали для них специальный большой самовар и тульские пряники. В скором времени они отправятся с нашими атлетами в олимпийскую деревню».Для Ильи Ковальчука и Павла Дацюка это уже пятая Олимпиада. Двадцатилетний Кирилл Капризов, уже призер молодежных Чемпионатов мира, поедет на игры впервые. «Очень рад, что приму участие Олимпийских играх. Нужно хорошо подготовиться и ехать за победой», - говорит Кирилл.Переживания, переполнявшие ребят тульских утром, во время общения со звёздами и мастер-класса, как рукой сняло. Они довольно уверенно выполняли все упражнения. На тульской ледовой арене знаменитости бывают часто и с удовольствием делятся опытом, помогая развивать в регионе хоккей. За старания все без исключения ребята получили памятные призы и автографы.На яснополянской фабрике специально для российской команды испекли 36 килограммовый пряник. Он также отправится в Южную Корею и будет какое-то время напоминать спортсменам о поддержке туляков, пока его не съедят. А для полноты ощущений пребывания в Туле почётные гости сегодня впервые испекли пряники своими руками.«В преддверии Олимпиады такая поддержка очень для нас важна. Это всегда приятно. С Россией в наших сердцах мы будем биться до конца. Будем биться не только за себя, но и за тех ребят, которых на пустили на Олимпиаду. Все, кто поедет туда, должны это понимать. Эта Олимпиада – особенная», - говорит игрок сборной России по хоккею, заслуженный мастер спорта Илья Ковальчук.











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