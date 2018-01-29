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29.01.2018 15:23 В выходные на дорогах региона погибли несколько человек
"Вести-Тула"



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В минувшие выходные на 223-ем километре автодороги М-2 «Крым» ВАЗ столкнулся вначале с автомобилем МАН, а затем другим ВАЗом. В результате водитель первой отечественной легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью.

На 235-ом километре автодороги М-4 «Дон» столкнулись Mercedes-Benz Vito и MAN, после чего иномарка улетела в кювет. В результате мужчина-пассажир иномарки погиб, ещё пятеро, в том числе и водитель этого автомобиля, пострадали.

На 170-ом километре автодороги «Крым» автомобиль Renault Symbol под управлением автоледи, выехав на встречку, столкнулся с автопоездом в составе седельного тягача MAN с полуприцепом., после чего Renault врезался в Hyundai. В результате пострадали водитель Renault и двое несовершеннолетних пассажиров: 7-летняя и 13-летняя девочки. Им была оказана медицинская помощь.

В Веневе под колёса Volkswagen попала 17-летняя девушка. Ей была оказана медицинская помощь.
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