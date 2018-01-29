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29.01.2018 13:57 Туляки могут вывести «Народный музей» в лучшие Вести-Тула





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По 1 февраля 2018 года включительно на главном историческом портале История.рф проводится



Российское военно-историческое общество проводит конкурс на лучший региональный военно-исторический музей. Тульская область выдвинула на него проект «Народный музей», в котором, наравне с его сотрудниками, приняли участие сотни туляков. В итоге в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля была открыта экспозиция «Земля героев» - в память о земляках и для туляков.По 1 февраля 2018 года включительно на главном историческом портале История.рф проводится общенародное голосование за лучший региональный военно-исторический музей. От нас с вами зависит, будет ли признан таким наш, тульский! Поддержим его своими голосами!

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