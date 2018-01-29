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29.01.2018 13:37 Самодельными игрушками щёкинцы нарядили 20 ёлок Надежда Долгих





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Конкурс объединяет взрослых любителей рукоделия и детей. Самому младшему участнику всего три года, самому старшему – 64. В этом году украшения на елках изготавливали почти 400 юных и взрослых умельцев, всего получилось 700 игрушек. Конкурс приурочен к православному празднику Рождества Христова.



Как рассказала глава МО «Щекинский район» Елена Рыбальченко, «наш конкурс поддерживает отец Алексий Попов. Когда мы делаем эти елки, то обязательно отражаем христианскую тематику».



Темой для одной из елок стал корабль - христианский символ, олицетворяющий всю церковь и каждого верующего в отдельности. Щекинские умельцы изготовили и якорь – символ надежды на будущее Воскресение. Другая елка наряжалась самодельными фруктами и ягодами.



По словам руководителя интерактивного музея-мастерской народных ремесел «Лада» МБУ ДО «Центр детского творчества» г. Щекино Татьяны Булатовой, «эти кружевные изделия выполнили взрослые, родители и педагоги, и некоторые дети, они связаны крючком из белых ниток. Когда модель корабля была связана, ее тщательно накрахмаливали и искусно украшали серебряными пайетками, бисером, декоративными элементами, бусинками и стразами».



Инициатором конкурса 10 лет назад стала Наталия Пилюс, тогда еще глава Щекинского района. А в этом году именно она вручила награды участникам за лучшие конкурсные работы. Как отметила депутат Госдумы, «наш губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин сказал, что Тульская земля – это земля силы и талантов. Это очень характерно для нашего Щекинского района. Это трудовой район с очень замечательными культурными традициями и одна из них – это «Лесная красавица».



Елки, украшенные рукодельными игрушками и представленные на конкурс, ежегодно выставляют в храмах Щекинского района. Эта замечательная, еще молодая традиция объединяет участников самых разных поколений.



В этом зале не одна и даже не две елки, а целых 20. Их украшают не простые елочные игрушки, купленные в магазине, а изготовленные руками множества щекинских мастеров. Конкурс «Лесная красавица» существует уже десять лет. За это время представить свои поделки успели тысячи человек.Конкурс объединяет взрослых любителей рукоделия и детей. Самому младшему участнику всего три года, самому старшему – 64. В этом году украшения на елках изготавливали почти 400 юных и взрослых умельцев, всего получилось 700 игрушек. Конкурс приурочен к православному празднику Рождества Христова.Как рассказала глава МО «Щекинский район» Елена Рыбальченко, «наш конкурс поддерживает отец Алексий Попов. Когда мы делаем эти елки, то обязательно отражаем христианскую тематику».Темой для одной из елок стал корабль - христианский символ, олицетворяющий всю церковь и каждого верующего в отдельности. Щекинские умельцы изготовили и якорь – символ надежды на будущее Воскресение. Другая елка наряжалась самодельными фруктами и ягодами.По словам руководителя интерактивного музея-мастерской народных ремесел «Лада» МБУ ДО «Центр детского творчества» г. Щекино Татьяны Булатовой, «эти кружевные изделия выполнили взрослые, родители и педагоги, и некоторые дети, они связаны крючком из белых ниток. Когда модель корабля была связана, ее тщательно накрахмаливали и искусно украшали серебряными пайетками, бисером, декоративными элементами, бусинками и стразами».Инициатором конкурса 10 лет назад стала Наталия Пилюс, тогда еще глава Щекинского района. А в этом году именно она вручила награды участникам за лучшие конкурсные работы. Как отметила депутат Госдумы, «наш губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин сказал, что Тульская земля – это земля силы и талантов. Это очень характерно для нашего Щекинского района. Это трудовой район с очень замечательными культурными традициями и одна из них – это «Лесная красавица».Елки, украшенные рукодельными игрушками и представленные на конкурс, ежегодно выставляют в храмах Щекинского района. Эта замечательная, еще молодая традиция объединяет участников самых разных поколений.





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