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29.01.2018 12:56 Снегопад начал испытывать тульских коммунальщиков Виталий Моторин





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Снежные горы высотой с человеческий рост возвышаются на главной площади Тулы. По количеству снега можно судить о силе циклона, который ночью обрушился на город. Начали мы репортаж именно с уборки на площади Ленина, поскольку в здании «белого дома» как раз и обсуждали уборку снега.



На городском оперативном совещании нас заверили, что не только на площади Ленина коммунальщики сегодня активно убирают снег. Как сообщила начальник Управления по благоустройству администрации Тулы Татьяна Матвеева, «работы по очистке проезжих частей дорог: Зареченский округ - 30 улиц, Пролетарский округ – 45 улиц, Центральный округ – 81 улица, Привокзальный округ – 47 улиц, Советский округ – 38 улиц».



Первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин обратил внимание, что «в первую очередь надо обратить внимание на переходы, остановки, валы на остановочных площадках».



Снегопады ожидаются на протяжении всей недели. У Управления по административно-техническому надзору сегодня были вопросы по уборке снега во дворах, в первую очередь они были адресованы управляющим компаниям. «Снег и наледь – 22 нарушения, выданные требования все исполнены. «Плехановская УК» – 4 нарушения, «Инженер про» - 2 нарушения, «Домсервис» - 2 нарушения», - сообщила заместитель начальника Управления Алина Кабирова.



Снегопад над Тулой лишь временами становится слабее, к этой теме мы вернемся в следующих выпусках.



Ночью на дороги Тулы вышли 65 единиц спецтехники. «Спецавтохозяйство» производило обработку реагентом и очистку дорог, тротуаров, остановочных павильонов. К работам были привлечены 32 специалиста предприятия. В воскресенье было проверено более 100 дворовых территорий, правила благоустройства нарушены в 30 из них.Снежные горы высотой с человеческий рост возвышаются на главной площади Тулы. По количеству снега можно судить о силе циклона, который ночью обрушился на город. Начали мы репортаж именно с уборки на площади Ленина, поскольку в здании «белого дома» как раз и обсуждали уборку снега.На городском оперативном совещании нас заверили, что не только на площади Ленина коммунальщики сегодня активно убирают снег. Как сообщила начальник Управления по благоустройству администрации Тулы Татьяна Матвеева, «работы по очистке проезжих частей дорог: Зареченский округ - 30 улиц, Пролетарский округ – 45 улиц, Центральный округ – 81 улица, Привокзальный округ – 47 улиц, Советский округ – 38 улиц».Первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин обратил внимание, что «в первую очередь надо обратить внимание на переходы, остановки, валы на остановочных площадках».Снегопады ожидаются на протяжении всей недели. У Управления по административно-техническому надзору сегодня были вопросы по уборке снега во дворах, в первую очередь они были адресованы управляющим компаниям. «Снег и наледь – 22 нарушения, выданные требования все исполнены. «Плехановская УК» – 4 нарушения, «Инженер про» - 2 нарушения, «Домсервис» - 2 нарушения», - сообщила заместитель начальника Управления Алина Кабирова.Снегопад над Тулой лишь временами становится слабее, к этой теме мы вернемся в следующих выпусках.







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